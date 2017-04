Légalisation du cannabis : Canopy Growth prête à répondre à la demande

Au lendemain du dépôt du projet de loi visant à légaliser et à encadrer le cannabis récréatif d’ici juillet 2018 au Canada, le producteur de marijuana médicinale Canopy Growth de Smith Falls, en Ontario, a indiqué vendredi qu’il entend accroître sa capacité afin de servir les Canadiens qui voudront consommer du pot pour le plaisir.

Inscrite à la Bourse de croissance TSX, comme ses concurrents Aphria Inc. et Aurora Cannabis Inc., Canopy Growth, croit qu’il s’agit d’un jour «historique» pour le Canada.

Le pays, écrit-elle par communiqué, «administre depuis 1923 un système inefficace d'interdiction du cannabis».

Selon l’entreprise, qui est l’un des principaux joueurs canadiens dans l’industrie de la marijuana médicinale, le pays «a fait un grand pas en avant» avec cette législation.

D’après Canopy Growth, le projet de loi du gouvernement Trudeau «assujettira la production et les normes à la réglementation fédérale et établira un marché légitime qui créera des emplois et générera des retombées économiques pour toutes les communautés au pays».

Elle salue par ailleurs la décision d’Ottawa de permettre la livraison de cannabis récréatif par la poste, comme c’est déjà le cas pour ses clients qui font usage de cette drogue dans un but médical.

Canopy Growth, qui affirme son intention de prendre de l’expansion à l’échelle internationale, «félicite» par ailleurs le gouvernement pour l’«attention particulière» qu’il accorde à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, de même que l’interdiction, écrite noire sur blanc, de faire de la promotion auprès des jeunes, ce qui pour elle est une «approche sensée».