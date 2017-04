Photo controversée sur Instagram : Wandrille Lefèvre s’excuse

Le défenseur de l’Impact de Montréal Wandrille Lefèvre a exprimé ses regrets et présenté ses excuses, vendredi, dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux.

Actuellement suspendu par son équipe, l’athlète de 27 ans a ainsi réagi publiquement pour la première fois depuis l’annonce de la sanction imposée à son égard mercredi. Il s’est placé dans l’embarras en publiant une photo de lui-même tenant un pistolet à air comprimé sur son compte Instagram, ajoutant au bas de l’image un message évoquant le président des États-Unis, Donald Trump.

bonjour à tous,

je tenais a vous écrire: pic.twitter.com/UXwA1mmT01 — Wandrille Lefèvre (@wandrillelef) 14 avril 2017

«Je tiens à m’excuser et expliquer ma publication. [...] Pour que tout soit clair, le pistolet à air n’est ni une arme à feu, ni chargé avec des munitions. C’était une activité récréative dans un établissement qui autorise les enfants de plus de 8 ans à utiliser ce même jouet. De plus, je visais une cible en papier carton dans un environnement sécuritaire et contrôlé», a-t-il rédigé sur Twitter.

«Je réalise cependant comment la publication peut être interprétée et je m’excuse pour mon insouciance initiale, a-t-il poursuivi. Dès que j’ai compris qu’elle pouvait être mal interprétée, je l’ai effacée. De plus, le message qui l’accompagnait n’était pas de nature politique, ni même une menace à qui que ce soit. Mon commentaire se voulait amusant et ironique, mais cela n’a pas fonctionné comme prévu.»

Le sort de Lefèvre au sein du Bleu-Blanc-Noir et de la Major League Soccer au complet demeure nébuleux. Son dossier se trouve d’ailleurs entre les mains des dirigeants du circuit Garber et il demeure suspendu d’ici la décision finale de la ligue.