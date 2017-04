Rivière Beaurivage : une partie de l’embâcle se détache

Une partie de l’embâcle de la rivière Beaurivage, à Lévis, dans le secteur Saint-Étienne, s’est détachée tôt vendredi matin, sans causer de dégâts.

«Il n’y a pas eu de débordement ni d’évacuation, mais la rivière reste sous surveillance», a indiqué Priscille Beaulieu, porte-parole à la Ville de Lévis.

Les glaces n’ont fait aucun dommage sur leur passage et le niveau de la rivière devrait être à la baisse aujourd'hui. «Les pelles excavatrices sur le pont ont défait les glaces au fur et à mesure qu’elles passaient et c’est maintenant à l’eau libre», a ajouté la porte-parole.

Les équipes de surveillance de la rivière demeureront sur place au cours des prochains jours. Bien qu’une grande partie de l’embâcle se soit défaite, les conditions météorologiques prévues prochainement pourraient causer une nouvelle hausse du niveau de la rivière et l’embâcle restant pourrait céder.

«Il reste encore l’autre partie de l’embâcle, en amont, qui ne s’est toujours pas détachée», précise Mme Beaulieu.

Pour connaître l’état de la situation de façon continue, la population est invitée à consulter le fil Twitter de la Ville de Lévis.