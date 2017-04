Un enfant victime d’une attaque de chien

Un enfant a été victime d’une nouvelle attaque de chien, cette fois à Saint-Lin-Laurentides, en fin d’après-midi hier, le jour même où le projet de loi sur les chiens dangereux était déposé à Québec.

L’enfant de 6 ans se trouvait dans la cour de sa résidence de la rue des Perches quand deux chiens en liberté se sont précipités sur lui. L’une des deux bêtes l’a mordu à la jambe, a confirmé la Sûreté du Québec.

On ne sait pas lequel, du pitbull ou du dogue argentin, est responsable de la morsure.

L’enfant a été transporté à l’hôpital, mais sa vie n’est pas en danger.

Quant aux chiens, ils ont été saisis par l’organisme Inspecteur canin et mis en quarantaine, le temps de faire les évaluations nécessaires.

Il semble que ce n’est pas la première fois qu’ils attirent l’attention des autorités.

«Effectivement, c’est la deuxième [fois qu’on les saisit], rapporte la vice-présidente d’Inspecteur canin, Vanessa Morin. On a eu un premier cas en 2016. C’est une adresse problématique, on a eu des problèmes pour des chiens qui jappent, des chiens ‘’lousses’’, on a eu des problèmes pour différentes raisons, alors on est souvent appelés à intervenir à cette adresse.»

Les chiens avaient été saisis une première fois en 2016 à la suite d’une attaque sur un autre chien. La dernière intervention de l’organisme remonte au 6 avril dernier.

Le règlement municipal de Saint-Lin-Laurentides prévoit l’euthanasie pour les bêtes responsables d’attaques de ce genre.