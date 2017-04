Un pourboire qui change une vie

Une serveuse d'un restaurant d'Honolulu à Hawaii a été chamboulée quand un couple lui a laissé un énorme pourboire après son repas, mais cette dernière n'était pas au bout de sa surprise.

Cayla Chandara travaille comme serveuse dans deux restaurants. La semaine dernière elle a servi un couple d'Australiens avec qui elle avait longuement discuté. Elle leur avait parlé un peu de sa vie et de son envie de retourner aux études.

«Ils m'ont demandé d'où je venais et je leur ai dit que j'étais venue ici pour l'école et que j'étais endettée et que je ne pouvais pas y retourner parce que je ne peux pas me permettre de vivre ici», explique la jeune femme.

À la fin du repas, elle a été bouleversée lorsqu'elle a vu le pourboire qu'on lui avait laissé pour la facture de 200$. Elle n'en revenait tout simplement pas. Ils lui avaient laissé 400$.

Sachant où le couple résidait à l'hôtel, elle leur a envoyé une note de remerciement, un dessert et des fleurs.

Le lendemain, le couple est donc revenu au restaurant et a offert de payer pour ses dettes d'études, soit un peu plus de 10 000$.

«Je disais "Pas question de vous laissez faire ça pour moi. Je voulais juste vous dire merci"», raconte Cayla qui dit ne pas avoir l'impression que c'est vrai.

Le couple souhaite demeurer anonyme, mais a dit à Cayla que le meilleur moyen pour les remercier est d'être la meilleure personne qu'elle puisse être.

«Je veux les rendre fiers. Je vais prendre des opportunités avec le coeur grand ouvert et être une meilleure personne tous les jours», conclut-elle.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus