Certains cours d'eau toujours sous surveillance

De nombreux cours d’eau québécois sont toujours sous surveillance samedi, même si une certaine accalmie est observée.

«Certains niveaux d’eau sont très hauts encore et par endroit ça continue de monter», indique Pierre Corbin, d’Hydro-Météo.

«Les grands axes hydriques c’est toujours à la hausse, on parle de la rivière Richelieu, la rivière des Outaouais et par ricochet la rivière des Mille-Îles et des Prairies, le lac des Deux-Montagnes également et en bout de ligne c’est le fleuve Saint-Laurent qui reçoit toute cette eau alors lui aussi est très élevé actuellement», ajoute-t-il.

Les températures douces et les précipitations attendues dans les prochaines heures font craindre de nouveaux débordements.