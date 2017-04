«C'était long dans le coeur d'une maman»

La mère de Jean Michael Israël, cet adolescent retrouvé sain et sauf avec son demi-frère après une cavale de trois semaines, n’avait qu’un mot pour décrire son début de journée: «soulagement».

«Ça commence très bien une journée parce que c’était la 23e journée. C’est long dans le cœur d’une maman. C’est très très long», a dit Marie-Thèrese Leblanc,émue, en entrevue à TVA Nouvelles.

Mme Leblanc a reçu un appel de l’enquêteur attitré au dossier de la disparition des demi-frères même s’il était en vacances.

«Ce policier a été mon contact et mon soutien pendant ces moments. Il était en vacances et a fait l’effort de m’appeler pour me donner la bonne nouvelle de chez lui», explique Mme Leblanc.

Jean Michael et Jean Gabriel Israël étaient en fugue depuis plus de trois semaines. La mère de famille a confirmé que son garçon était coopératif avec les agents de la paix.

Des mauvaises influences?

Marie-Thérèse Leblanc ne croit pas que son fils a été influencé par quiconque.

«C’est un trop-plein. Je ne pense pas qu’il avait de mauvaises influences. À cet âge, on est impulsifs quand on ne va pas bien», relativise-t-elle.

C’est un appel du public qui a permis de les retrouver. D’ailleurs, la mère n’a pas tari d’éloges à l’endroit du public et des médias pour leur vigilance et la couverture médiatique.

«Je me suis sentie appuyée par tout le monde».

La police de Laval a confirmé que Jean Michael et Jean Gabriel Israël seront rencontrés en journée pour connaître les motivations et les causes de cette fugue.