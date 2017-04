Delta offrira jusqu'à près de 10 000 $ pour la cession de sièges

Les clients du transporteur aérien américain Delta se verront dorénavant offrir près de 10 000 $ US pour céder leur siège sur un vol surréservé.

L’information a été confirmée à CNNMoney par un porte-parole de Delta qui a souligné que les superviseurs pouvaient auparavant offrir jusqu’à 1350 $ US aux passagers pour combler des problèmes de surréservation, et que depuis vendredi le montant de dédommagement maximal est de 9950 $ US.

Les agents au comptoir sont également autorisés à offrir davantage aux clients pour qu’ils cèdent leur siège, soit 2000 $ US au lieu de 800 $ US.

Ces augmentations des indemnisations arrivent quelques jours après l’intervention musclée des forces de l’ordre auprès d’un passager d’un vol de United Airlines qui a mis la compagnie sur la sellette. Dans des vidéos qui sont devenues virales on voit le passager blessé à la tête, un homme de 69 ans, en train de crier alors qu’il est traîné de force hors de l’avion dimanche dernier à l’aéroport international O’Hare de Chicago. L’incident est survenu alors que l’appareil était sur le point de partir pour Louisville, dans le Kentucky.

United dit avoir offert 1000 $ US aux passagers pour que quatre sièges soient libérés afin de permettre à quatre membres d’équipage de se rendre à Louisville, a indiqué CNNMoney, ajoutant que des passagers ont affirmé, eux, que l’offre s’était arrêtée à 800 $ US. N’ayant trouvé aucun volontaire malgré l’offre monétaire, le transporteur a dû désigner d’office quatre passagers, dont le passager sorti de force, soit un médecin américain d’origine vietnamienne du nom de David Dao.

United a été beaucoup critiquée pour n’avoir pas offert davantage d’argent aux passagers pour qu’ils cèdent des sièges et aussi pour la façon dont toute cette affaire a été gérée.

Selon l’agence de presse Reuters, United a indiqué vendredi qu’elle veillerait désormais à ce que ses membres d’équipage qui voyagent sur des vols parmi les passagers réservent leur siège au moins 60 minutes avant le départ.