Deux frères de 13 et 15 ans portés disparus depuis plus de trois semaines ont été retrouvés sains et saufs par la police de Laval la nuit dernière.

Jean Michael Israël et Jean Gabriel étaient en fugue depuis plus de trois semaines. «Ils sont en santé et maintenant de retour chez eux», a expliqué un porte-parole de la police par communiqué.

Ils n’avaient pas été vus depuis la sortie de l’école le 23 mars.

La famille avait des raisons de craindre pour leur sécurité.