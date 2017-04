Les propriétaires de logements inquiets

Les propriétaires d’immeubles locatifs sont inquiets à l’idée que la posséder et fumer de la marijuana soit bientôt légal au pays.

Selon un sondage mené en janvier dernier auprès des membres de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), 72 % des propriétaires sont «plutôt inquiets» ou «très inquiets» face à la légalisation du cannabis.

Plus précisément, les propriétaires craignent les nuisances liées aux odeurs, aux dommages dans les logements et aux éventuels mauvais comportements de leurs locataires et invités.

Le coup de sonde mené auprès de 872 propriétaires d’immeuble permet aussi de constater qu’ils craignent, dans une proportion de 81 %, que la police ne parvienne pas à faire respecter les limites de possession, qui sera établie à quatre plants d’une hauteur de 1 mètre maximum.

94 % des propriétaires ont aussi estimé ne pas avoir confiance en la capacité de la Régie du logement à «forcer un locataire à respecter le nombre et la taille des plants de cannabis pouvant être cultivés».

«La CORPIQ demande au gouvernement fédéral de renoncer à permettre la production de cannabis lorsque l'occupant de l'habitation n'en est pas le propriétaire», a exprimé l’organisme dans un communiqué émis jeudi, dans la foulée du dépôt du projet de loi fédéral en vue de la légalisation de la marijuana en juillet 2018.

Un autre groupe, l'Association des Propriétaires du Québec, a aussi dénoncé le manque de considération pour la réalité particulière des immeubles locatifs.

«De plus en plus, les locataires cherchent des milieux sans fumée: les effluves de marijuana constituent une nuisance encore bien plus grande qui est à l'origine de nombreuses plaintes, alors que le propriétaire a l'obligation de procurer la jouissance paisible des lieux à tous ses locataires!» a expliqué le président de l’association, Martin Messier.