Michelle Pfeiffer sort de l’ombre

L’année 2017 signe le grand retour de l’actrice, qui a mis sa carrière en veilleuse pendant de nombreuses années. C’est une femme sereine qui a confié au réalisateur Darren Aronofsky les raisons qui l’ont poussée à prendre ses distances avec le showbiz.

Michelle Pfeiffer est une actrice-née. Celle qui a découvert sa vocation pendant son enfance en regardant de vieux films sur le téléviseur familial a choisi d’étudier le théâtre pour fuir les cours d’anglais.

«J’étais nulle en anglais! Tous les jeunes qui faisaient du théâtre avaient la réputation d’être bizarres. Je me suis tout de suite sentie chez moi. J’ai laissé tomber tous les cours, sauf celui-là!» a-t-elle raconté à Darren Aronofsky, chargé de lui tirer quelques confidences pour le compte du magazine «Interview».

Cette blonde gracile à la beauté classique n’a pas tardé à faire son chemin à Hollywood grâce à des films comme «Les liaisons dangereuses» (1988), «Susie et les Baker Boys» (1989) et «Love Field» (1992), qui lui ont valu trois nominations aux Academy Awards. L’actrice était au sommet de la gloire quand elle a tiré sa révérence.La famille avant tout

La star l’avoue d’emblée: le fait de se montrer si pointilleuse dans le choix de ses rôles a contribué à la rareté de ses apparitions au cinéma à partir du début des années 2000. Mariée au producteur David E. Kelley, avec qui elle a deux enfants, Pfeiffer a choisi de mettre sa famille au centre de ses priorités.

«Je n’ai jamais perdu mon amour du jeu. Je me sens comme chez moi sur les plateaux de tournage. Honnêtement, je suis une personne plus équilibrée quand je travaille. Je portais toutefois une attention particulière aux lieux de tournage et au temps qu’il me faudrait m’absenter pour savoir si c’était compatible ou non avec l’horaire de mes enfants. Je suis devenue tellement difficile que j’étais inemployable», a-t-elle expliqué à Aronofsky, qui a contribué à son grand retour en lui offrant un rôle dans le film «Mother!», dont la sortie est prévue pour octobre. Maintenant que Claudia Rose, 24 ans, et John Henry, 22 ans, volent de leurs propres ailes, celle dont la dernière présence au grand écran remonte à 2013 est prête à reprendre du service. «L’eau a coulé sous les ponts. On dit que quand l’élève est prêt, le professeur apparaît. Aujourd’hui, j’ai l’esprit plus ouvert, parce que je veux vraiment travailler.»Un grand retour

À 58 ans, Pfeiffer s’apprête à revenir sous les feux de la rampe grâce à plusieurs projets professionnels qui devraient faire jaser. En plus de sa participation au film «Mother!», dans lequel elle donne notamment la réplique à Jennifer Lawrence, l’actrice campera Mrs. Hubbard dans le classique «Murder on the Orient Express», inspiré du célèbre roman d’Agatha Christie. Elle sera aussi de la distribution du film de HBO «The Wizard of Lies», qui portera sur la fraude financière orchestrée par Bernard Madoff. Pfeiffer interprétera l’épouse du personnage principal, joué par Robert De Niro. Malgré son statut d’actrice accomplie, un doute subsiste dans l’esprit de la star, qui a même admis à Aronofsky qu’elle manque d’assurance. «J’ai toujours l’impression qu’un jour les gens découvriront que je suis un imposteur, que je ne sais vraiment pas ce que je fais...»

L’année à venir devrait lui permettre de reprendre confiance.