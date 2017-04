Un film en préparation sur le premier millionnaire noir de Wall Street

Don Cheadle, la star de Ocean's Twelve, a acheté les droits du livre de Shane White, Prince of Darkness: The Untold Story of Jeremiah G. Hamilton, le premier millionnaire noir de Wall Street, selon The Hollywood Reporter.

L’œuvre de Shane White raconte l'histoire de Jeremiah Hamilton, courtier et agent immobilier à New York au début du 19ème siècle, qui, au moment de sa mort en 1875, avait rejoint les rangs de l'élite financière américaine.

Selon le journal, Don Cheadle refera équipe avec le scénariste Steven Baigelman. Ce dernier se trouvait déjà derrière le premier film en tant que réalisateur de Don Cheadle, Miles Ahead, un biopic dans lequel il incarnait le jazzman Miles Davis. Bien que la star produise et joue dans le film, il n'est pas encore confirmé qu’il en prenne les rênes en tant que réalisateur.

La vie remarquable de Jeremiah Hamilton était bien documentée et connue à l'époque, mais son histoire était tombée dans l’oubli jusqu'à la publication du livre de Shane White. La richesse de l’homme d’affaire afro-américain, ses pratiques commerciales impitoyables ainsi que son mariage avec une femme blanche avaient fait de lui une figure controversée dans l'Amérique de l’avant-guerre civile, où l'esclavage était encore accepté dans de nombreux États.

Malgré sa fortune, Jeremiah Hamilton a été victime du racisme qui prévalait à l'époque et a échappé à la mort quand une foule furieuse était entrée chez lui pendant les émeutes qui ont balayé la ville de New York en 1863. Sa femme aurait détourné la foule en prétextant que son mari était absent et en offrant de l’alcool et des cigares.

Parmi ses exploits dans le monde des affaires, on compte l'achat d’actions dans des compagnies ferroviaires avec lesquelles il n’était pas autorisé à voyager et une dispute avec le célèbre industriel Cornelius Vanderbilt à propos du contrôle de la Nicaragua Transit Company.