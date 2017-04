Une flopée de célébrités en vacances avec les Obama

Tom Hanks, Bruce Springsteen et Oprah Winfrey ont profité de ce week-end prolongé pour rejoindre Michelle et Barack Obama en Polynésie française.

Comme le rapporte TravelandLeisure.com, les artistes ont retrouvé l’ancien couple présidentiel sur le Rising Sun, un yacht de luxe qui appartient au magnat du showbiz David Geffen, lundi dernier. Depuis, ils vont d’île en île.

AFP

Le site précise qu’ils ont déjeuné sur les Iles Vanilles. Ils ont également exploré l'île Tahaa et devraient finir leur tour par Bora Bora. La suite? Ils auraient prévu de s’amarrer sur l’île privée de Tetiaroa, où Barack et Michelle Obama ont séjourné les trois semaines précédentes, dans le resort VIP The Brando.

C’est là que Barack Obama écrit ses mémoires sur son temps passé à la Maison Blanche. La population locale, d’après la publication, a accueilli à bras ouverts l’ancien président des États-Unis, décrit comme « un mec très cool qui accepte de prendre une photo avec vous tant que ça n’est pas publié».

Le couple Obama a signé un juteux contrat avec la maison d’édition Penguin Random House en février afin d’écrire leurs mémoires. Il s’agirait, d’après plusieurs sources, d’un contrat de 60 millions de dollars. Un record, puisque le plus gros contrat d’édition passé avec un ancien président américain était celui signé par Bill Clinton en 2004. Il avait écrit My Life, contre 15 millions de dollars.