Carrie Fisher ne sera pas dans l’épisode 9 de la Guerre des étoiles

Revoyez les images de la carrière de Carrie Fisher dans la vidéo ci-dessus

Kathleen Kennedy, responsable de Lucasfilm, a démenti les propos tenus par le frère de Carrie Fisher, Todd, qui a annoncé que sa sœur, décédée en décembre dernier, apparaîtrait dans le neuvième épisode de Star Wars.

Elle a expliqué que Carrie Fisher serait en revanche très présente dans l’Episode VIII, Star Wars : les derniers Jedi, qui sort en décembre.

«Malheureusement, Carrie ne sera pas dans le 9, a-t-elle confirmé dans ABC News. Mais on verra beaucoup Carrie dans le 8e épisode.»

Todd Fisher avait confié au New York Daily News plus tôt ce mois-ci que lui et la fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, avaient donné à Disney et Lucasfilm la permission d’utiliser des rushs des Derniers Jedi pour l’Episode 9, dont la sortie est prévue pour 2019.

Kathleen Kennedy a de son côté expliqué que tout le script de l’épisode 9 a dû être réécrit à la suite au décès de l’actrice, qui a succombé à une crise cardiaque à l’âge de 60 ans en décembre.

«En toute logique, la mort de Carrie a ému tout le monde. Nous avons tout recommencé», a-t-elle ajouté.