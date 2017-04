Chasse à l'homme à Cleveland après un meurtre diffusé sur Facebook

Les enquêteurs de Cleveland sont à la recherche d’un homme qui a commis un meurtre diffusé en direct sur Facebook.

Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit l’homme, identifié comme Steve Stephens, s’approcher d’un homme âgé, lui poser une question puis l’abattre sans raison particulière.

Dans un communiqué, la police de Cleveland indique que l’homme aurait avoué avoir tué 14 autres personnes.

Les policiers n’ont cependant pas encore établi si cette dernière affirmation était vraie. Aucune autre victime n'avait été découverte en fin de journée dimanche.

La page Facebook de l’homme, où la vidéo serait restée plusieurs heures, a été suspendue.

Stephens est considéré comme armé et dangereux. Il mesure 6 pi 1 po et pèse 244 lb, est chauve et porte une barbe. Selon la police, il conduit un VUS de couleur blanche ou crème.