Google crée un autocorrecteur pour dessins

Il n’est pas donné à tous de bien dessiner, surtout à l’écran d’un ordinateur. Le géant de l’informatique Google vient à la rescousse des illustrateurs en herbe sur le web. Son nouveau programme, basé sur une intelligence artificielle sophistiquée, permet de transformer des croquis en des illustrations professionnelles.

Les utilisateurs n’ont qu’à se rendre sur l’application gratuite «AutoDraw» et à y dessiner la forme de leur choix sur fond blanc. Le programme reconnaîtra alors le croquis et proposera une série d’illustrations qui pourraient le remplacer et l’améliorer considérablement.

Les images offertes par le programme peuvent ensuite être téléchargées et partagées à votre guise.

Pour entraîner l’intelligence artificielle à comparer des milliers d’images aux dessins soumis par les utilisateurs, Google a créé différents jeux en ligne. Ce sont donc les internautes qui ont développé l’efficacité de la machine.

Par exemple, «Quick Draw» est une application qui demande aux internautes de dessiner différents objets en l’espace de quelques secondes à l’aide d’une souris ou à la main sur un écran tactile.

«AutoDraw» a toutefois ses limites. Dessiner des animaux ou des objets moins courants peut ne pas être reconnu par l’intelligence artificielle.

La technologie de reconnaissance visuelle intéresse grandement les géants de l’informatique. Parmi ses avantages, elle pourrait amener l’intelligence artificielle à identifier rapidement et avec plus d’efficacité des images violentes ou de nudité sur les médias sociaux.