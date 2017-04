«La Voix»: que les directs commencent!

Les quarts de finale de l’émission «La Voix» débuteront exceptionnellement ce lundi, à partir de 19 h 30, à TVA.

Chacune des équipes compte actuellement six candidats. Les coachs vont former deux trios, en rassemblant trois de leurs candidats pour les premiers quarts de finale, ce lundi, et les trois derniers pour les quarts de finale de dimanche prochain.

«On verra notamment s’affronter Andy Bastarache, Guy Mapoko et Ludovick Bourgeois pour l’équipe d’Éric Lapointe», a dévoilé Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission.

«Brandon Mignacca, Rebecca Noelle et Tova Stolow vont devoir se départager dans l’équipe de Marc Dupré, a-t-il poursuivi. Ce sera Abigail Galwey, Frank Williams et Marilyne Léonard-Thiffault pour l’équipe d’Isabelle Boulay. Enfin, Pierre Lapointe a aligné David Marino, Karimah Marshall et Mike Valetta pour ces premiers quarts de finale.»

Au menu musical, ils interprèteront notamment des chansons d’Offenbach à One Republic, en passant par Lhasa, Michel Legrand ou Demi Lovato.

Le public va être appelé à voter après les trois prestations de chacune des équipes. Les coachs auront 1200 points à répartir à leur guise entre leurs trois candidats. C’est le total des points donnés par les coachs et les pourcentages des votes du public qui détermineront le gagnant. Le candidat ou la candidate qui va avoir le plus gros total va gagner sa place pour l’étape suivante, soit la demi-finale.

Invité vedette

La chanteuse britannique Birdy ouvrira la soirée avec un numéro rassemblant ses plus grands succès.

À 20 ans, elle a déjà vendu plus de 11 millions de disques à travers le monde, et les vidéos sur sa chaine YouTube cumulent plus de 580 millions de visionnements. Son premier succès, «Skinny Love», qu’elle a sorti à seulement 14 ans, a été certifié platine.

«En plus de tous ses succès, Birdy a lancé le courant des chanteuses un peu plus intimistes, qui ont moins une voix qui projette, mais qui sont plus dans l’émotion.»