«Le crime organisé sera compétitif quand le pot va être légal»

L’ancienne députée fédérale Maria Mourani est convaincue que le crime organisé sera très compétitif quand la marijuana sera légale au Canada.

«Depuis 2013, les Hells Angels sont dans la marijuana médicinale légale. Lorsque cette drogue sera légale (en juillet 2018), ils vont utiliser la technique des prête-noms pour agrandir leur marché en vendant tant dans le récréatif que le médicinal», explique la présidente de Mourani-Criminologie.

Spécialisée dans le monde interlope, l’ancienne bloquiste constate que les groupes criminalisés vont toujours avoir une mainmise sur l’État.

«Ils vont continuer de vendre illégalement parce qu’ils vont toujours avoir un prix plus bas que l’État et un THC plus important. Ils vont vendre aux jeunes qui ne peuvent s’en procurer à la SAQ et aux toxicomanes qui en fument jusqu’à 20 joints par jour», dit-elle.

Mme Mourani prend l'exemple du tabac vendu aux quatre coins du pays. Un fort pourcentage des ventes se fait par contrebande. «C’est 40% du tabac qui est vendu illégalement au Canada. Ce n’est pas vrai quand on légalise un produit que nous l'enlevions du crime organisé. C’est complètement faux», réagit-elle.

Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé jeudi son projet de loi visant à légaliser et à encadrer la marijuana récréative, mais si les grandes lignes sont maintenant connues, plusieurs zones grises et flous artistiques demeurent.

Le projet de loi permettra la possession de 30 grammes de cannabis légal en public. Il limite la vente de cannabis aux personnes de 18 ans ou plus, laissant aux provinces la possibilité d’augmenter cet âge minimum.

La loi sur la légalisation du cannabis à Ottawa devrait entrer en vigueur en juillet 2018.