«Le destin des dangereux» établit un record au box-office mondial

Jamais un film n’avait fait de meilleures recettes au guichet à travers le monde en une fin de semaine que le huitième opus de la série «Fast & Furious». «Le destin des dangereux» (v.f. de «The Fate of the Furious»), en salles depuis vendredi, a amassé un total estimé de 532,5 millions $ au box-office mondial, selon les données de Box Office Mojo.

Le film de F. Gary Gray éclipse ainsi «Star Wars: The Force Awakens», qui avait obtenu un total de 529 millions $ au terme de son premier week-end d’exploitation.

Au total, les huit films de la célèbre franchise qui met aujourd’hui en vedette notamment Vin Diesel, Dwayne Johnson et Jason Statham ont amassé près de 4,5 milliards $ aux guichets.

En Amérique du Nord, «The Fate of the Furious» est devenu le deuxième film de l’année, après «Beauty and the Beast», à obtenir au moins 100 millions $ au box-office lors de sa première fin de semaine à l’affiche.

La sortie d’un neuvième film de cette série est prévue en 2019, suivi d’un dixième en 2021.