Les proches de l’homme abattu en direct sur Facebook atterrés

Les proches de l’homme âgé qui s’est fait abattre en direct sur Facebook par Steve Stephens, à Cleveland, sont sans mots devant la cruauté du geste commis dimanche.

«Je me sens comme si mon cœur allait arrêter. Je ne sais pas ce que je vais faire», dit une femme qui se présente comme une proche de l’homme.

De nombreux médias américains ont identifié cette femme et un homme comme des membres de la famille de l’homme qui s’est fait abattre sans scrupules.

«C’est une bonne personne. Il donnerait sa chemise sans hésiter, a témoigné l’homme. Et je ne dis pas ça seulement parce qu’il y a une caméra. Je vous dis la vérité. Cet homme était quelqu’un de bien et je déteste le fait qu’il soit parti. Je ne sais pas ce que je vais faire, ça ne peut pas être vrai.»

En fin de journée dimanche, les policiers de Cleveland recherchaient toujours Steve Stephens, qui aurait aussi confessé avoir tué 14 autres personnes. Aucune autre victime n’a toutefois été retrouvée.

Stephens est considéré comme armé et dangereux. Il mesure 6 pi 1 po et pèse 244 lb, est chauve et porte une barbe. Selon la police, il conduit un VUS de couleur blanche ou crème.