Un projet immobilier de 250 M$ dans l'ouest de Montréal

Un important projet immobilier de plus de 250 millions de dollars va être officiellement lancé à Montréal la semaine prochaine.

Situé à proximité du croisement des autoroutes 15 et 40, le Westbury Montréal comprendra des bâtiments résidentiels, des immeubles commerciaux, un hôtel et une tour de bureaux.

«Nous aurons 700 unités résidentielles. Aussi des immeubles commerciaux et un hôtel de 10 étages. On a déjà une entente avec une grande chaîne internationale», a expliqué le vice-président et directeur des ventes et du marketing chez Devmont, Marc Lefort.

Le projet prendra place sur un immense terrain de 370 000 pieds carrés où se situaient les usines Armstrong.

«Ce projet permet de tout faire à pied. Pas besoin de voiture ou presque. Quand on a besoin de se déplacer, on vient au centre-ville parce qu’on est bien desservi en transports en commun», a détaillé André Poulin de l’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal.

Le promoteur Devmont, qui est à l'origine de Rouge Condominums dans Côte-des-Neiges, veut développer le secteur qui est, entre autres, industriel.

«C'est un quartier qui est vraiment en pleine extension. On utilise donc ce site-là pour vraiment créer une communauté urbaine. Mais c'est vraiment la prise de valeur qui va avoir lieu avec différents projets qui vont être faits par la suite, comme l'Hippodrome et "Royal Mount".»