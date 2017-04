Une entreprise offre une solution aux attaques au camion

Une compagnie du Royaume-Uni, spécialisée dans les systèmes de dissuasion contre les «véhicules hostiles», a, parmi ses produits, un équipement qui pourrait s’avérer utile pour contrer les attaques au camion fou comme celles de Nice, Stockholm et Berlin.

L’entreprise, Heald, établie à Hornsea, dans le Yorkshire, en bordure de la mer du Nord, conçoit et fabrique notamment des barrières, des obstacles escamotables et des bornes rétractables pour contrôler les allées et venues des véhicules.

Dans une des vidéos montrant l’efficacité de ses produits, notamment, le système HT2-Matador 3 composé de trois bornes dont une à glissière, on voit comment un camion de 7,2 tonnes peut être stoppé dans une course à un peu plus de 100 km/h. Le résultat est en fait que le camion s’arrête net en percutant les bornes et que sa cabine est complètement détruite.

La vidéo a été reprise et commentée par le média britannique «MailOnline», samedi, de même que par un journal local, le «Hull Daily Mail» qui ont souligné que le système a récemment été installé à l’extérieur de l’immeuble abritant la bibliothèque nationale et l’opéra national de la Grèce, à Athènes.

D’autres vidéos sur le site de la compagnie montrent d’autres produits tout aussi convaincants pour stopper des «véhicules hostiles».

Heald compte parmi ses clients mondiaux des sites militaires, des bâtiments présidentiels, des palaces, des ambassades, des aéroports, des raffineries de pétrole, des stades, des banques, etc.