À huit ans, elles se feront raser pour aider les enfants malades

Deux jeunes filles de huit ans se feront raser le coco à Saguenay le mois prochain au profit des enfants malades. Elles offriront aussi leurs longues crinières pour la confection de prothèses capillaires.

Koralye Allard Goulet et Christiana Grenon ont choisi de relever leur propre défi au profit de Leucan.

«Je suis allée voir des vidéos pour voir comment ça allait se passer et à la fin du mois, j'ai dit maman est-ce que je peux le faire? On a signé les documents et on l'a fait», explique la jeune fille.

Le grand-père de Koralye a récemment perdu son combat contre le cancer.

«J'essaie de me mettre à la place des personnes qui ont le cancer et je me dis que je n'aimerais pas ça, précise-t-elle. Quand mon papi est décédé, c'est là que j'ai pris la décision de le faire.»

Sa mère Carole Goulet, affirme que sa fille a toujours eu un grand coeur.

«Si elle voit une personne handicapée ou malade, elle va aller la voir et elle n'aura pas de préjugés.»

Koralye et Christiana peuvent compter sur l'appui de leurs camarades de classe pour amasser les 2000 $ souhaités.

«Toute l'école nous encourage parce qu'on a mis au secrétariat une bouteille où, à chaque jour, il y a des personnes qui viennent mettre des sous dedans, mentionne Christiana. On est allés faire la tournée des classes pour expliquer comment ça se passer, combien de dollars nous voulions amasser et surtout de ne pas nous agacer.»

Les deux amies se soucient très peu des moqueries dont elles pourraient faire l'objet une fois le coco rasé.

«Je vais les faire raser au poil pour faire des perruques pour des enfants qui sont atteints de la leucémie ou du cancer», affirme fièrement Koralye.

La jeune fille a choisi de faire don de ses cheveux le jour de son neuvième anniversaire de naissance.

C'est le 23 mai prochain qu'elle relèvera, avec son amie, le défi des têtes rasées à l'école Sainte-Thérèse de La Baie.