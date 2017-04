Éboulement d'ordures: le bilan monte à 26 morts

Le bilan de l'effondrement d'une montagne d'ordures au Sri Lanka s'est alourdi lundi à 26 morts après que trois personnes hospitalisées eurent succombé à leurs blessures.

Sans grand optimisme, des centaines de soldats continuaient à creuser dans les débris des immondices et des 145 habitations détruites par cette catastrophe survenue vendredi dans l'immense décharge d'ordures de Kolonnawa entourée de bidonvilles, à la limite nord-est de la capitale Colombo.

Six personnes sont encore portées disparues, selon la police.

«Nous continuons les recherches, mais nous n'avons guère d'espoir de retrouver quiconque vivant dans ces conditions», a déclaré le porte-parole de l'armée Roshan Seneviratne.

Les autorités ont relogé temporairement 1.700 personnes dans des écoles publiques voisines, dans l'attente une solution de relogement pérenne.

Les effectifs des forces de l'ordre ont été renforcés par crainte de pillages. Au total, 18 personnes soupçonnées d'avoir volé des biens appartenant aux victimes ont été arrêtées.

Alors que le pays célébrait le traditionnel Nouvel an cinghalais et tamoul, une pile de déchets de 91 mètres de haut, déstabilisée pendant la nuit par des pluies torrentielles et un incendie, s'est écroulée en ensevelissant les cahutes d'un bidonville.

Les habitants de la zone dénoncent régulièrement le ravage environnemental provoqué par cette décharge à ciel ouvert où s'entassent 23 millions de tonnes d'ordures, avec 800 tonnes de déchets solides supplémentaires déversées chaque jour.