Il souhaite entreposer 500 pneus sous une garderie

Un locataire d’un immeuble à logements s’acharne à vouloir entreposer 500 pneus dans le sous-sol de l’édifice, malgré l’avis contraire du Service de protection incendie de la Ville de Québec. Un juge de la cour municipale l’a déclaré coupable d’entreposage dangereux, mais l’homme a porté la décision en appel.

Les pneus étaient empilés du plancher au plafond dans un espace de 450 pieds carrés sous un logement qui abrite notamment une garderie. Sous celle-ci, le plancher n’offrirait pas de résistance au feu.

Une plainte a été déposée en 2012. Au terme d’une inspection, les pompiers avaient exigé le retrait des pneus. Si un incendie était déclaré, une quatrième alarme serait immédiatement déclenchée. Les autres locataires étaient également incommodés par cet entreposage.

«On avait des odeurs, car il travaillait en bas. Il mettait un produit sur ses pneus. Un soir, les pompiers sont venus et on a été obligé de sortir. On a passé la soirée dehors», se rappelle l’un d’eux.

La propriétaire de la garderie souligne également que tous les habitants du logement entreposent leurs pneus ailleurs.

Le locataire propriétaire des pneus n’a pas répondu à la demande d’entrevue de TVA Nouvelles.