La foire Papier fête son 10e anniversaire

La foire Papier17, dont la porte-parole est pour la quatrième année consécutive l’actrice Karine Vanasse, s’installera dès jeudi à l’Arsenal art contemporain, dans le quartier de Griffintown.

Dédiée exclusivement au médium du papier et aux possibilités qu’il offre, Papier est l’une des premières foires de ce type en Amérique du Nord et la plus importante foire d’art au Québec. L’évènement, dont l’entrée est libre pour le public, aura lieu du 21 au 23 avril. Cette foire constitue un espace d’échanges et de rencontres privilégiés pour le grand public, les amateurs d’art ainsi que les professionnels du milieu des arts visuels.

Durant trois jours, des œuvres provenant de galeries montréalaises, mais aussi de Toronto, Edmonton, Vancouver, Ottawa, Québec, Winnipeg, Halifax et Calgary seront réunies.

Au total, 39 galeries canadiennes et près de 300 artistes exposeront leurs photographies, estampes, collages, dessins ou encore sculptures.

Et pour célébrer son 10e anniversaire, la foire propose de nombreuses activités offertes gratuitement au public, tel que des tables rondes sur l’art thérapie ou sur le métier de galeriste. Ces rendez-vous, destinés à questionner le public sur des enjeux liés à l’art contemporain, seront pour la première fois enregistrés et rediffusés sur le site internet de la foire.

«Papier rend l’art contemporain soudainement accessible. Une des grandes forces de cette foire est effectivement d’encourager et de célébrer le rassemblement et la rencontre de gens de tous âges et de différents milieux souhaitant ardemment être inspirés et transportés», a souligné dans un communiqué Karine Vanasse, la porte-parole.

Les organisateurs de Papier17 ont également annoncé comme ambassadeur Laurent Duvernay-Tardif, footballeur de l’équipe des Chiefs de Kansas City.

En 2016, la foire, qui est organisée par l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC), avait attiré plus de 17 000 visiteurs dans le très industriel Hangar 16.

Détails sur papiermontreal.com

Entrée libre

Jeudi 20 avril de 18 h à 21 h: soirée d’ouverture-bénéfice VIP

Du 21 au 23 avril

Arsenal art contemporain - 2020, rue William à Montréal