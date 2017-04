«La Voix»: le talent au rendez-vous

Rebecca Noelle, Ludovick Bourgeois, David Moreno et Frank Williams ont remporté les premiers quarts de finale de La Voix, exceptionnellement en direct, ce lundi, à TVA.

Andy Bastarache, Guy Mapoko et Ludovick Bourgeois ont ouvert la compétition pour l'équipe d'Éric Lapointe. Andy avait choisi la chanson de son coach, Moman, qu'il avait pris soin de mettre à la sauce folk-country. Guy avait plutôt choisi Je chante comme un coyote d'Offenbach, alors que Ludovick a bien assuré avec Faithfully de Journey.

Avec 39 points de la part de son coach et 62 points de la part du public, le plus gros pourcentage de vote de la soirée, Ludovick Bourgeois passe en demi-finale. (Plus de détails ici)

Équipe Dupré

Brandon Mignacca, Rebecca Noelle et Tova Stolow ont poursuivi ensuite pour l'équipe de Marc Dupré. Les deux anglophones du trio avaient choisi des chansons en français. Brandon a magnifiquement rendu la chanson En apesanteur de Calogero, alors que Rebecca avait choisi Solitude de Lulu Hughes. Tova a finalement interprété Stone Cold de Demi Lovato.

Avec 35 points de Marc Dupré et 49 points de la part du public, Rebecca Noelle a gagné sa place dans l'étape suivante. (Plus de détails ici)

Équipe Boulay

Abigail Galwey, Frank Williams et Marilyne Léonard-Thiffault pour l’équipe d’Isabelle Boulay. La marée haute de Lhasa de Sela a été choisie par Abigail pour défendre sa place, alors que Frank avait opté pour le classique T'envoler de Paul Daraîche. Une chanson qui résonnait forcément avec sa situation familiale, son père étant en phase terminale du cancer. Accompagné de sa guitare, Maryline, qui a eu 16 ans samedi dernier, a interprété All I Want.

Avec 52 points du public et 32 de la part de sa coach, Frank Williams a remporté son défi.(Plus de détails ici)

Équipe Lapointe

David Marino, Karimah Marshall et Mike Valletta constituaient le premier trio de l’équipe de Pierre Lapointe. Entouré d'un ensemble de cuivres, David a fait une prestation rafraichissante sur Quand ça balance de Michel Legrand. Karimah s'est réapproprié la chanson Il y a de l'amour dans l'air, une version qui a provoqué des frissons dans le public. Mike a terminé la compétition avec une interprétation en puissance de Counting Stars.

Sans grande surprise, David Marino accède à la demi-finale, grâce aux 40 points du coach et aux 61 points du public.

En ouverture de la soirée, la chanteuse britannique Birdy, qui a vendu plus de onze millions d’albums à seulement 20 ans, était accompagnée des 12 candidats pour interpréter quelques-uns de ses succès, comme Words, ou Skinny Love. La jeune chanteuse, qui travaille actuellement sur un nouvel album qui devrait sortir au cours de 2018, a confié avoir eu beaucoup de plaisir lors de ce premier séjour au Québec. (Plus de détails ici)