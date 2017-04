Le président bolivien veut interdire les cellulaires en classe

Le président bolivien Evo Morales a appelé lundi à l'interdiction des téléphones portables pendant les horaires de cours.

«En classe, il est interdit d'utiliser les téléphones portables», a recommandé M. Morales au directeur d'un collège situé dans le Chapare, au centre de la Bolivie.

Il a fait cette déclaration lors de sa première réapparition en public après une opération chirurgicale à La Havane, où il a subi l'ablation d'un nodule sur les cordes vocales qui l'empêchait de parler normalement.

«Quand les cours commencent (dans les classes), aucun téléphone portable» ne doit être allumé, a souligné M. Morales, précisant que cette mesure doit s'appliquer «à travers toute la Bolivie».

Plus tôt dans la journée, le président bolivien, âgé de 57 ans, a donné une conférence de presse au palais présidentiel. Il a répondu pendant une heure aux journalistes avec une voix claire, et non plus enrouée comme avant son intervention chirurgicale.