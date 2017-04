Melissa Etheridge fume de la marijuana avec ses enfants

Melissa Etheridge ne le cache pas: de temps en temps, elle fume un joint avec Bailey et Beckett, ses deux plus vieux enfants respectivement âgés de 20 ans et 18 ans.

Bien qu’elle l'ait d’abord qualifié de «bizarre», la rockeuse de 55 ans a avoué à Yahoo.com que cette expérience a eu des retombées positives.

«Au début, c’était drôle. Et puis, mes enfants ont réalisé que c’est tout naturel. Ça rapproche. J’aimerais mieux fumer avec eux que boire.»

Pourtant, les parents de l’interprète de «Like The Way I Do» ont tenté de la dissuader de s’approcher du cannabis alors qu'elle était encore jeune.

«Mes parents disaient que la marijuana était la pire chose. Ils buvaient, mais ne t’avise pas de fumer du pot... Ça va te tuer. Tu prends trop de cannabis, tu t’endors!», a-t-elle ajouté.

C’est à 21 ans que l’Américaine a commencé à fumer de la marijuana. Mais en 2004, après avoir appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein, elle a découvert, a-t-elle précisé, «les vertus thérapeutiques» de cette drogue. Elle a alors préféré se tourner vers cette substance durant ses traitements de chimiothérapie plutôt que de prendre plusieurs pilules comme lui conseillaient ses médecins.

«Composer avec la chimiothérapie est souffrant... et le cannabis aide pendant plusieurs étapes», a-t-elle précisé.

L’Américaine a vaincu le cancer, mais continue de fumer, notamment avec sa femme, Linda Wallem, quand le reste de la famille est au lit. Melissa Etheridge est aussi maman de jumeaux de 10 ans.