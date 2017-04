«On capote sur nos équipes, ils sont exceptionnels!»

Les coachs de «La Voix» étaient de bonne humeur lundi à quelques heures de la première émission en direct de la saison.

Interrogés en direct sur la page Facebook de l’émission, Isabelle Boulay et Marc Dupré se sont dits très fiers des candidats qui composent leurs équipes.

«J’ai des candidats assez différents les uns des autres, mais qui ont des personnalités particulières. Ils sont attachants et hyper authentiques. Je les aime, je suis fière d’eux autres», a dit Isabelle Boulay.

Marc Dupré de son côté a parlé de la compétition qui régnait entre chacun, une compétition plutôt familiale selon lui.

«Oui il y a une compétition, mais c’est une saine compétition. On est une grande famille dans le fond», a-t-il expliqué.

Les deux chanteurs ont également discuté du stress qui les habite avant l’émission diffusée en direct.

«Ça dépend des directs. Ce soir j’ai trois super candidats qui sont confiants et heureux. Je sais qu’ils sont prêts à n’importe quelle décision. C’est plus difficile quand je sens que les candidats sont plus fragiles», a confié Marc Dupré.

«On peut se tromper c’est sûr. C’est stressant, mais excitant.»

Isabelle Boulay, elle, a surtout peur de se tromper avec les notes qu’elle va devoir attribuer à ses candidats.

«Il faut que les trois pointages fassent 100. J’ai peur de me tromper», a-t-elle plaisanté.

Lors de l’émission qui sera présentée ce lundi à partir de 19h30 sur TVA, les coachs présenteront au public une équipe de trois de leurs six candidats restants.

Brandon Mignacca, Rebecca Noelle et Tova Stolow vont devoir se départager dans l’équipe de Marc Dupré.

Abigail Galwey, Frank Williams et Marilyne Léonard-Thiffault seront les membres de l’équipe d’Isabelle Boulay.

Pierre Lapointe a aligné David Marino, Karimah Marshall et Mike Valetta pour ces premiers quarts de finale.

Et Andy Bastarache, Guy Mapoko et Ludovick Bourgeois s’affronteront dans l’équipe d’Éric Lapointe.

La chanteuse britannique Birdy sera l’invitée vedette de cette première émission en direct.