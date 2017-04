Plusieurs entraves à la circulation en début de semaine

Des entraves à la circulation sont à prévoir dans la nuit de lundi à mardi à Montréal, a annoncé le ministère des Transports.

Le pont Jacques-Cartier, fermera une voie sur deux, dans les deux directions, à partir de lundi 21 h jusqu’à mardi 5 h.

Du côté de l’échangeur Turcot, le ministère des Transports a annoncé la fermeture complète de l’A-15 Sud (Décarie) entre l’entrée de l’avenue Girouard et la bretelle pour l’A-20 Ouest, de lundi 22 h à mardi 5 h. Les automobilistes devront se rabattre sur un détour via la 15 Sud, sortie 62 (boulevard de La Vérendrye), la 15 Nord et la 20 Ouest.

Pour ce qui est de l’autoroute Ville-Marie, la sortie no. 4 (avenue Atwater) direction Ouest, sera complètement fermée à la circulation, à partir de lundi 22 h jusqu’à mardi 5 h. Les automobilistes sont invités à faire un détour en continuant sur la 720 Ouest, la 20 Ouest (échangeur Turcot), sortie 67 (boulevard Angrignon), la 20 Est, la 720 Est et sortie no. 2 pour l’avenue Atwater.

Les tunnels Ville-Marie et Viger seront fermés, entre la sortie no. 4 (rue de la Montagne) et l’avenue Papineau, de lundi 23 h 59 à mardi 5 h. Le détour se fera par la rue de la Montagne Sud, rue Saint-Jacques Est, boulevard Robert-Bourassa Nord, rue Saint-Antoine Est et rue Notre-Dame Est.

À noter également que les entrées des rues de la Cathédrale, Notre-Dame, Duke et Panet seront fermées à compter de 23 h 30 et ce jusqu’à 6 h. Un détour est proposé via les rues Saint-Antoine et Notre-Dame.