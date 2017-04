PricewaterhouseCoopers accusée de faire de l’âgisme

Deux hommes ont enclenché une action collective contre le géant mondial de la comptabilité PricewaterhouseCoopers (PwC) parce qu’ils prétendent avoir été victimes de discrimination en raison de leur âge.

Les demandeurs de 53 et 47 ans se sont vu refuser un poste de débutants au sein du cabinet d’audit international, a rapporté le «Wall Street Journal», dimanche.

PricewaterhouseCoopers, qui se targue d’être un «lieu de travail pour les millénaux», a élaboré une stratégie de recrutement agressive sur les campus.

Chaque année, des milliers de jeunes diplômés sont recrutés en tant qu’employés ou stagiaires.

Même s’ils cumulent plusieurs années d’expérience en comptabilité, les deux demandeurs ont été incapables de se tailler un poste de débutant dans l’entreprise.

Ils allèguent que leur candidature a été refusée parce que leur profil ne correspond pas à celui des jeunes recrues qui arrivent en masse dans la firme.

Pour «attirer et retenir les millénaux, PwC rejette intentionnellement les personnes de 40 ans et plus et leur refuse des possibilités d’emploi», selon la poursuite déposée à la Cour fédérale de San Francisco.

Ce type de favoritisme à l’égard des jeunes viole, selon le recours, une loi fédérale américaine interdisant la discrimination en fonction de l’âge dans le marché du travail (Age Discrimination in Employment Act).

La loi en question, poursuivent les demandeurs, est censée couvrir les pratiques d’embauche qui défavorisent les travailleurs plus âgés, même si ces pratiques ne se veulent pas discriminatoires en principe.

Les avocats représentant PwC affirment que les demandeurs font une mauvaise lecture de la loi en question, qui protège selon eux les employés actuels d’une entreprise, et non les demandeurs d’emploi.