Une famille de Mont-Laurier échappe de peu à la mort

Une famille de Mont-Laurier a été été sauvés in extremis des flammes en février dernier: sans la persévérance des policiers et la perspicacité des pompiers, un incendie dans leur résidence aurait pu leur être fatal.

Vous venez d'entendre les communications radio des premiers policiers au moment ou ils allaient intervenir au coeur de la nuit, à cette résidence en flammes de Mont-Laurier. À l'étage, une mère de famille et ses trois enfants étaient coincés dans une chambre.

«Je ne peux pas sortir! Mon entrée, elle est intérieure, et l'escalier est déjà tout en fumée. Je suis coincée en haut!», relate Sonia Leblanc, en entrevue avec TVA Nouvelles, près de deux mois après le triste événement.

La mère de famille et ses enfants, Liley, Tiffany et Sean, étaient incapables de sortir tellement il y avait de la fumée.

«Ce qu'on sait, il y a du monde qui cogne dans la vitre en haut, décrit une policière sur les lieux au répartiteur du 911. Et il y a un pompier avec nous. Mais, là, on n'a pas d'échelle, on n’a rien. Et ils ne sont pas capables de casser la fenêtre»

«Tout en parlant avec le 9-1-1, j'ai donné des camisoles à mes enfants pour qu'ils respirent là-dedans, se protègent un peu, explique Mme Leblanc. J'ai pris la douillette qu'il y avait dans mon lit, je l'ai roulée, je l'ai mise dans le bas de la porte.»

Les agents de la Sûreté du Québec Luc Bourbeau et Marilou Guy sont arrivés en premier.

«C'est le voisin d'en face qui nous a trouvé une échelle, dit Mme Guy. Alors, là, on s'est organisés pour monter ça. Luc est allé chercher la hache dans l'auto de police.»

«Quand j'ai brisé la fenêtre, un gros mur de boucane est arrivé dans ma figure, qui faisait mal, enchaîne M. Bourbeau. Elle était chaude. Donc, là, je me suis tout de suite aperçu que je ne pouvais rien faire."

Les pompiers de Mont-Laurier ont ensuite effectué un sauvetage in extremis.

«La dame, elle ne voulait pas sortir. Elle, ce qu'elle voulait, c'est sauver ses enfants», témoigne Sylvain Charette, du service des incendies de Mont-Laurier.

«Il fallait que mes enfants sortent de là. Mes enfants, c'est toute ma vie, se défend Sonia Leblanc. Et je suis prête à mourir 10 fois pour mes enfants.»

«Les minutes étaient comptées, explique M. Charette. On était à 60 secondes de la sauver ou pas.»

Grâce à l’intervention des services d’urgence, tout le monde a eu la vie sauve.Tout le monde a eu la vie sauve.

«C'est surtout le fait qu'on était coincés. J'avais surtout peur qu'on y reste», raconte Tiffany.

«J'ai entendu bang! bang!, se souvient la petite Liley. Mais après, je me suis évanouie et je me suis réveillée dans l'ambulance.»

«Je pense que j'avais vraiment une bonne étoile qui a veillé sur moi, estime Sonia Leblanc. J'ai un fils cadet qui est décédé à l'âge de sept mois et demi. Et la journée de l'incendie, ça faisait 11 ans qu'il était décédé. Dans l'incendie, on a perdu l'urne avec ses cendres. Alors, je pense que c'était sa manière de dire: 'Moi, je m'en vais, mais je vous sauve.' C'est de même que je le prends, en tout cas.»

-D’après les informations de Denis Therriault