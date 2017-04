37 ans après, le meurtrier d'un enfant condamné à 25 ans de prison

Pedro Hernandez, l'homme jugé coupable de l'enlèvement et du meurtre d'un garçonnet qui traumatisa l'Amérique à la fin des années 70, a été condamné mardi à une peine minimum de 25 ans de prison.

Après des décennies d'enquête et un premier procès-fleuve en 2015 annulé, un jury populaire avait estimé mi-février que Pedro Hernandez, 56 ans, était bien le meurtrier d'Etan Patz, disparu le 25 mai 1979 à l'âge de six ans et dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Etan a disparu alors qu'il allait pour la première fois seul prendre l'autobus scolaire à deux rues de chez lui, dans le quartier de Soho à Manhattan.

Le visage d'Etan avait alors été placardé partout, y compris pour la première fois sur toutes les boîtes de lait vendues aux États-Unis et un Centre des enfants disparus avait été créé. En vain.

M. Hernandez, 18 ans à l'époque, travaillait dans une épicerie près de l'arrêt d'autobus. Il n'a fait des aveux à la police qu'en 2012, et était emprisonné depuis.

«La famille Patz a été changée à jamais (...). Nous, les New-Yorkais et toutes les familles des États-Unis, nous avons aussi été changés à jamais», a déclaré le procureur de New York, Cyrus Vance.

«Cette histoire horrible nous a fait prendre conscience que nos enfants pouvaient disparaître, être enlevés dans nos propres quartiers», a-t-il ajouté.

Pedro Hernandez a été condamné par le juge Maxwell Wiley devant une salle d'audience bondée, témoin des passions suscitées par cette affaire. Les parents d'Etan, Stanley et Julie Patz, ainsi que plusieurs jurés des deux procès étaient présents.

«Je ne vous pardonnerai jamais. Vous êtes le monstre de vos propres cauchemars», a lancé le père au début de l'audience, selon la chaîne ABC.

Les avocats de la défense ont eux réaffirmé leur conviction qu'Hernandez était innocent, comme ils l'avaient fait lors des procès, invoquant des troubles mentaux et une intelligence inférieure à la normale.

L'affaire était difficile à prouver pour l'accusation, et à trancher pour les jurés: malgré des années d'enquêtes et des photos d'Etan diffusées dans tout le pays, rien n'a jamais été retrouvé du petit garçon, ni son corps, ni ses affaires, ni aucun témoin.

En l'absence de toute preuve physique, Etan Patz n'a été déclaré officiellement mort qu'en 2001, soit 22 ans après sa disparition.