Achat d'un véhicule usagé: méfiez-vous de ces 5 formulations

Le printemps est souvent le moment choisi par de nombreux automobilistes pour changer de véhicule.

Toutefois, il faut se méfier de certaines formulations qui peuvent faire croire aux consommateurs que le véhicule est en «parfaite condition» malgré ses 300 000 km...

Voici les conseils de Philippe St-Pierre de CAA Québec.

1- «Bas kilométrage»

Cette notion n’est plus aussi importante qu’avant. Les véhicules sont beaucoup plus performants et leurs pièces sont plus durables que dans les années 80. Une voiture avec un kilométrage élevé peut fonctionner encore longtemps.

2- «Jamais roulé l’hiver»

Il faut voir de quelle façon la voiture a été entreposée. A-t-elle passé la saison froide oubliée dans un banc de neige? La question se pose. N’hésitez pas à demander quelles étaient les conditions d’entreposage. Un garage bien chauffé (et souvent humide) peut accélérer l’apparition de corrosion. Un véhicule est conçu pour rouler, pas pour rester entreposé...

3- «Femme propriétaire» ou «un seul propriétaire».

Que ce soit un homme ou une femme, l’entretien peut avoir été négligé. Fiez-vous uniquement sur la grille d’entretien. La personne qui vend son véhicule doit être en mesure de prouver qu’il en a pris soin.

4- «Mécanique A-1»

Cette formulation ne vaut pas grand-chose. Il est facile pour un vendeur de laver le moteur et de faire croire qu’il est en parfaite condition. Facile aussi de maquiller la carrosserie d’un véhicule. Seule l’inspection vous donnera l’heure juste. Pour 80$ ou 100$, vous aurez une poignée de négociation non négligeable

5- «Acheter usager, c’est acheter les problèmes des autres»

Si vous faites vos recherches, votre inspection, si vous vous informez, il ne devrait pas avoir de problème. Bien sûr la démarche d’acheter usagé demande du temps, mais il est possible d’acheter un bon véhicule d’occasion et d’en avoir pour votre argent.