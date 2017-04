Caitlyn Jenner ne veut plus jamais coucher avec une femme

En 2015, Bruce Jenner avait débuté sa transition de genre, passant du sexe masculin au féminin et en prenant le prénom de Caitlyn.

Cependant, elle avait indiqué à l'époque qu'elle restait strictement hétérosexuelle et indiquait qu'elle « ne serait jamais avec un homme». Aujourd’hui, Caitlyn Jenner explique dans un nouvel extrait de ses mémoires qu'elle compte bien partager sa vie avec une autre femme, mais que ce partage risque de ne jamais être intime.



«Parmi les choses les plus importantes de ma vie, le sexe arrive bon dernier, explique-t-elle dans son livre The Secrets of My Life. Une future compagne féminine? Oui, je pense souvent à ça. Mais elle et moi dans un lit ? Ça n'arrivera pas, du moins pour le moment et peut-être jamais.»

Un ancien passage du livre indiquait que Caitlyn Jenner avait subi une nouvelle opération de changement de sexe en janvier 2017, mais le nouvel extrait a apparemment été écrit avant l'opération.

«Peut-être que le retrait du dernier attribut de ma masculinité... me fera sentir différente», explique-t-elle, indiquant qu'elle pourrait bientôt être aussi attirée par les hommes. Mais dans une précédente interview en 2015 avec Diane Sawyer, la star avait indiqué qu'elle se sentait «asexuelle», c'est à dire sans désir sexuel particulier.