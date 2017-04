Céline Dion offre un beau moment à un fan

Céline Dion est à l’écoute de ses fans, même en concert. La chanteuse assure toujours sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas et lors d’un récent show, elle a fait le bonheur d’un de ses admirateurs, comme le relate Le Figaro.

Depuis la scène, Céline Dion a entendu le jeune homme faire des vocalises dans le public et, surprise par son talent, elle l’a invité sur scène avec lui. Avant de prendre un selfie avec lui, la chanteuse l’a complimenté: «Tu pourrais rejoindre mon groupe. Tu es au top. Où es-tu? Viens par ici que je te serre la main ».

Le fan n’a pas eu froid aux yeux et a ensuite demandé à Céline Dion s’il pouvait lui chanter une chanson spécialement écrite pour elle. Ravie, la star a accepté. «Merci beaucoup de m'avoir écrit cette chanson», a ensuite déclaré la chanteuse, très «touchée». Elle n’a d’ailleurs pas manqué de lui demander de lui envoyer sa chanson. C’est ensuite ensemble qu’ils ont interprété le titre Because You Loved Me, avant que finalement le fan ne rejoigne sa place dans le public.