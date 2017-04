Cession des ports fédéraux: Matane hausse le ton

On saura au plus tard à la mi-juin quels ports fédéraux situés le long du fleuve Saint-Laurent seront cédés au gouvernement du Québec. Vingt-cinq infrastructures portuaires, dont plusieurs dans l'Est-du-Québec, pourraient donc changer de propriétaire.

Toutefois, Québec ne s'intéresse pas nécessairement à tous ces ports. Les deux échelons gouvernementaux en discutent depuis plusieurs mois. Québec est clair: peu importe le nombre de ports qui lui seront cédés, Ottawa devra payer pour les mettre à niveau avant.

Plusieurs millions de dollars sont en jeu. Seulement pour le port de Matane par exemple, 35 millions $ devraient être investis pour le maintenir en état et le plus tôt possible. L'espérance de vie de la zone de transbordement du port est estimée à six ou sept ans tout au plus.

Le cas du port de Matane

C'est pourquoi le maire de Matane, Jérôme Landry, demande d'être traité prioritairement. «On sait que les négociations pour un transfert de port peuvent être très longues. On parle de plusieurs années. Le quai de Matane, par sa désuétude et le manque d’entretien du fédéral, a une espérance de vie maximale de six ans maintenant. On considère que Matane, par son volume d’activités, doit avoir des investissements pour mettre le quai à niveau, parce que cela pose déjà problème à nos industriels.»

La Ville de Matane espère donc un engagement ferme d'Ottawa d'ici la fin de l'année. Reste à voir si Ottawa acceptera d'offrir un traitement particulier au port de Matane.

Ce qui pourrait cependant encourager Matane, c'est que le fédéral a débloqué un montant de 74 millions $ dans son dernier budget pour la cession de ports.

«Pour nous, c’est une question primordiale. C’est une urgence au niveau de l’économie de la région. Je peux vous assurer qu’on a toute une série d’alliés qui sont avec nous. On va vraiment mettre en place une stratégie pour avoir une confirmation le plus tôt possible», a ajouté le maire Landry.