Complot pour meurtre et viol : une des victimes toujours troublée

Le père d’une des trois victimes visées par le complot de viol et de meurtre dans une école de Saint-Hyacinthe s’est dit soulagé par la décision de l’un des deux accusés de plaider coupable.

«On ne sait pas ce qui va arriver après, mais oui, c'est un soulagement», dit l’homme, qui souhaite conserver son anonymat, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«C'est un choc, c'est sûr, c'est clair, ajoute-t-il. Parce qu'il ne lui est rien arrivé, mais on savait que c'était proche, que c'était grave.»

Au palais de justice de Saint-Hyacinthe, un jeune de 14 ans s'est reconnu coupable à six chefs d'accusation, dont harcèlement et menace de mort.

«Elle y pense moins qu'au début, raconte le père d’une des victimes. C'est arrivé voilà pas longtemps qu'elle a recommencé à penser à ça.»

Sa fille a été marquée par les événements. Elle en fait encore des cauchemars.

«Elle en a rêvé, enchaîne-t-il. Elle a parlé qu'elle rêvait à ça, mais... ce qui aurait pu arriver, dans le fond.»

Dans le cas de sa fille, l'adolescent de 14 ans et son complice de 16 ans avaient planifié mettre des somnifères dans un jus et lui faire boire, avant de lui infliger des sévices sexuels.

«Je pense qu'elle l'aimait bien gros, explique-t-il. On dirait qu'elle ne le comprend pas. Elle a plus de misère à faire confiance, elle est plus allumée, si on peut dire. Mais elle ne l'aurait pas vu venir, pas plus que nous autres.»