District 55 à Trois-Rivières : début des travaux pour l'hôtel

La première pelletée de terre du futur Holiday Inn dans le District 55 de Trois-Rivières a été donnée mardi matin.

C'est le premier hôtel à se mettre officiellement en chantier sur le site du District 55. Il s’agit d’un projet de 10 millions$, comprenant 111 chambres, une piscine et un gymnase répartis sur quatre étages.

L'ouverture est prévue dans un an. On a décidé d’en faire un hôtel vert avec, entre autres, un mur solaire pour réchauffer l'air. Les matelas seront aussi fabriqués en fibres naturelles de bambou et en mousse de soja.

La première pelletée de terre a été effectuée en présence du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Comme cela a été le cas pour le concessionnaire Mercedes et le magasin Ameublements Tanguay, les promoteurs de l’hôtel ont décidé de privilégier de la main-d'oeuvre locale et d'acheter les matériaux de construction en Mauricie.

«Ce sont de belles réalisations, il y a de quoi être très fier. Ces trois projets totalisent 30 millions$ et ce n'est que le début de l'aventure», a souligné le maire Lévesque.

Une centaine d’ouvriers travailleront à la construction de l’hôtel qui procurera de l’emploi à une quarantaine de personnes, une fois ouvert.