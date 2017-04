Du soutien pour les trois orphelins de Valleyfield

Pascal Lortier, le père de famille qui est mort brutalement dans un violent accident de la route à Saint-Stanislas-de-Kostka, en Montérégie, samedi, voulait rejoindre d’urgence ses trois enfants. Ceux-ci, de jeunes adultes, venaient de découvrir le corps de leur mère morte à Salaberry-de-Valleyfield.

Julie Daigle-Côté, une amie de la famille voulant aider ces trois jeunes, a mis en ligne une campagne de sociofinancement.

«Le samedi 15 avril se passait un des plus gros drames dans la vie de trois enfants formidables. Leur mère s’est enlevé la vie dans le sous-sol familial. En panique, la jeune femme appelle son père pendant que les garçons tentent tout pour sauver leur mère. Le père de famille prend donc sa voiture et se dirige vers le domicile de la femme. Paniqué, il tente une manœuvre dangereuse et perd la vie dans un violent face à face. Ensemble, montrons-leur que nous les soutenons. 100% des dons iront aux enfants. Donnez généreusement. Soyons unis avec la famille Lortie», peut-on lire sur la page de «One Dollar Gift».

En entrevue à l’émission le 9 Heures, Julie Daigle-Côté, une amie de la famille, a dit vouloir mettre du baume sur la vie complètement chamboulée des trois enfants.

Lundi midi, près de 2000$ avaient déjà été amassés.

La femme prépare aussi quelques autres surprises pour les jeunes endeuillés.

Pour aider la famille Lortie : http://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Aider-trois-enfants-18-22ans-orphelins-20546