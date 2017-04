Gare aux pneus retravaillés illégalement

Les autorités mettent en garde les automobilistes qui procéderont bientôt à leur changement de pneus de se méfier des commerçants qui tentent de vendre des pneus retravaillés illégalement.

À Sherbrooke notamment, plusieurs citoyens ont informé les policiers de cette situation.

«Si vous avez besoin de nouveaux pneus d'été, et que vous décidez d'opter pour des pneus usagés, soyez vigilants. Plusieurs citoyens nous ont signalé que des gens de Sherbrooke retravaillaient, ou vendaient des pneus retravaillés», a fait savoir la police de Sherbrooke par voie de communiqué.

Pourtant, le Code de la sécurité routière est clair : «un pneu ne doit pas avoir été refaçonné au-delà de la profondeur des rainures gravées lors de sa fabrication, à moins que le modèle n'ait été prévu à cet effet».

Le fait de refaçonner la rainure pour la rendre plus profonde est non seulement illégal, mais dangereux, préviennent les autorités. Cette technique affaiblira la semelle du pneu et augmentera considérablement le risque de crevaison, ou d'éclatement.