Grande collecte de Moisson Rimouski-Neigette

Moisson Rimouski-Neigette fait de nouveau appel à la générosité de la population.

L'organisme présente sa 20e Grande collecte qui se déroulera durant trois jours, soit du 20 au 22 avril dans les six supermarchés de Rimouski, ainsi que dans les épiceries des districts de Sainte-Blandine et du Bic.

«Les gens se présentent à l’épicerie comme à l’habitude. Nos bénévoles leur remettent un sac réutilisable. Quand ils font leur marché, ils ont une liste de choses dont on a besoin et ils peuvent acheter quelques denrées. Quand ils ressortent, quand ils ont passé à la caisse, les bénévoles ramassent ce sac-là et on garde les denrées. Ceux qui sont un peu plus pressés et qui n’ont pas le temps de faire le marché peuvent nous faire des dons en argent aussi», a expliqué le directeur général de Moisson Rimouski-Neigette, Louis Vézina.

L'objectif est de recueillir 25 000 livres en denrées alimentaires et 25 000 $ en argent.

Les besoins sont criants. Depuis 5 ans, le nombre de dépannages est passé de 235 à 480 par mois.

La notaire Nadine Rioux assume la présidence d'honneur de l'événement pour une 6e année consécutive.