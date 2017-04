Rarement les hommes qui ont fait subir de la violence à leur conjointe témoignent à visage découvert à la télévision. Patrick Cyr, lui, en a senti le besoin. Allez chercher de l’aide leur dit-il, c’est la seule façon de s’en sortir.

Patrick Cyr est en couple avec la même femme depuis 14 ans. Dès les premières années de leurs fréquentations, il a déjà un comportement contrôlant et il exerce sur elle de la violence psychologique.

«Les quatre premières années, je ne traitais pas ma conjointe comme un être humain. Il fallait qu’elle fasse ce que je voulais, qu’elle obéisse à mes ordres. Dans les derniers temps de sa grossesse, j’étais tellement épais à l’époque que je l’envoyais en pleine tempête de neige acheter de la liqueur et des chips», illustre-t-il.

Escalade de la violence

Patrick Cyr n’a pas frappé sa conjointe, mais reconnaît qu’il lui a serré les poignets et qu’il a donné des coups de poing dans les murs. Devant cette escalade de la violence, son amoureuse l’a quitté et lui a posé un ultimatum.

«Si tu veux que je revienne, tu te prends en mains, qu'elle m'a dit. Dans ma tête d’abruti, je m’étais dit que ça n’était pas moi le problème, c’était elle. Je suis allée en thérapie de reculons. Mais là, l’effet miroir m’a rattrapé. J’ai vu que ces gars-là faisaient certaines choses et que je faisais ça aussi, ça n’avait pas de sens», reconnaît M. Cyr.

Il est allé chercher de l’aide et il en a toujours besoin, se sachant fragile à la rechute, un peu comme un alcoolique ou un toxicomane, soutient-il.

«Un homme comme moi va toujours le rester, car la dépendance affective sera toujours là, contrôlant aussi, mais il faut apprendre à mettre de l’eau dans son vin et à devenir un homme. Un vrai homme va prendre sa conjointe par la main, lui dire qu’il l’aime et l’amener au bout du chemin de la bonne façon», fait-il savoir.

Ligne téléphonique

En plus des thérapies de groupes entreprises, il y a une dizaine d’années, Patrick Cyr a suivi des thérapies individuelles avec une travailleuse sociale. M. Cyr appelle aussi une ligne dédiée aux hommes violents quand il en sent le besoin, quand il devient agressif. De plus, il prend une médication pour contrôler son anxiété et ses états de crises. Il fait tout ce qu’il peut pour ne pas retomber dans le pattern de la violence conjugale.

«Si les hommes ne sont pas capables de se confier [en thérapie], il y a toujours un premier recours Info-Social, c’est le 811. En état de crise, c’est le meilleur endroit pour se confier», insiste Patrick Cyr.

Voici deux organismes pour les hommes qui ont besoin d’aide:

Service d'aide aux conjoints

À coeur d'homme