La fin de la guerre entre Dwayne Johnson et Vin Diesel?

Dwayne Johnson et Vin Diesel ont fait la Une pendant le tournage du huitième volet de Fast and Furious, quand l’ancien lutteur a traité l’un de ses partenaires du film de « faux-c*l » pour avoir eu un comportement pas très professionnel.

Le nom de Vin Diesel est tout de suite apparu, et les deux acteurs n’ont pas cherché à éteindre les rumeurs qui affirmaient que les producteurs du film avaient dû les séparer au moment d’assurer la promotion de leur dernier film.

Des sources affirment maintenant que les deux acteurs se seraient rencontrés à plusieurs occasions pour améliorer leur relation, et qu’ils participeront tous les deux au neuvième volet de la franchise. Des sources ont affirmé à TMZ.com, que Dwayne Johnson et Vin Diesel se seraient disputés à propos du rendu de certaines scènes.

Néanmoins, les rumeurs concernant leur dispute sur le tournage n’ont pas eu d’impact sur le succès de Fast and Furious 8, qui a explosé les records au box-office après sa sortie la semaine passée (10 avril 17), générant 532,5 millions de dollars (environ 499,6 millions d'euros) dans le monde.

Dwayne Johnson a remercié les fans sur Instagram lundi (17 avril 17). « Plus grande entrée au box-office mondial de tous les temps et la plus amusante (...), MERCI », a-t-il posté à côté de l’affiche du film. Il a ensuite ajouté : « J’ai appris au fil des années que tout succès peut arriver, j’ai toujours fait des pauses en me posant les questions critiques. Quelle est la prochaine démarche ? Quelle est la meilleure démarche ? Quelle est la démarche intelligente qui donne aux gens ce qu’ils veulent ? Ensuite, mon esprit s’égare sur quelle taille de pneus je devrais prendre pour mon prochain pick-up. Vous savez, ce qui est important. Reconnaissant et heureux que vous ayez aimé le film! Maintenant, le dialogue interne et la stratégie commencent », a-t-il conclu.