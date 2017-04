L’autoroute 25 restera fermée pendant deux mois

Le tronçon de l’autoroute 25 qui s’est affaissé il y a 11 jours à Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, ne sera pas rouvert avant au moins deux mois.

C’est ce qu’a mentionné le ministre Laurent Lessard, qui s’est rendu sur place mardi après-midi afin de constater les dégâts sur cet important axe routier. Un immense cratère de 9 m de profondeur sur 9 m de largeur s’est formé à la suite de l’affaissement du 7 avril dernier.

Le ministre des Transports s’est déplacé dans le but de présenter l’état de la situation quant aux travaux qui devront être effectués au cours des prochaines semaines entre les kilomètres 44 et 45 dans le secteur Saint-Roch-Ouest.

«Nos équipes ont constaté que les ponceaux étaient plus dégradés que prévu, a expliqué M. Lessard. De plus, des dommages importants ont été observés ce qui force la fermeture sur une plus grande période.»

Les automobilistes ne peuvent plus franchir ce segment de la 25, et ce, dans les deux directions. Des voies de contournement sont prévues pour minimiser les problèmes de circulation engendrés par l’affaissement de la chaussée.

«Nous allons donc veiller à ce que le tout se fasse avec diligence. Je suis très conscient des contraintes que cela occasionnera pour les citoyens, mais nous n'avons pas d'autre choix, a-t-il ajouté en précisant que les autorités appelaient les usagers de la route à collaborer.

Le ministère des Transports rappelle par voie de communiqué que la situation actuelle est attribuable à une «crue printanière particulièrement abondante associée à des précipitations considérables».