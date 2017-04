Le libéral Jonathan Marleau défiera Gabriel Nadeau-Dubois

Le Parti libéral du Québec (PLQ) présentera Jonathan Marleau, président des jeunes libéraux, comme candidat dans la circonscription montréalaise de Gouin.

Le premier ministre Philippe Couillard a présenté son candidat mardi soir, au Marché Jean-Talon, entouré de plusieurs ministres, dont Carlos Leitao, Dominique Anglade et Kathleen Weil. «Jonathan est un bel exemple de la relève et de la présence des jeunes au PLQ», a dit dans un communiqué M. Couillard.

«Je crois que les citoyennes et citoyens de La Petite-Patrie méritent une voix forte à l’Assemblée nationale, et c’est la raison même de mon implication, a déclaré le nouveau candidat originaire de la région de Bellechasse et natif de Port-au-Prince, en Haïti. Je vais donc, dès les prochaines semaines, venir à votre rencontre afin de faire de vos priorités les miennes.»

M. Marleau, 25 ans, tentera de se faire élire dans la circonscription vacante depuis le départ de la solidaire Françoise David. Elle représentait les électeurs de Gouin depuis 2012.

C’est un autre jeune, Gabriel Nadeau-Dubois, qui défendra les couleurs de Québec solidaire lors de la prochaine élection partielle qui n’a pas encore été déclenchée.

Rappelons que le Parti québécois ne présentera pas de candidat dans la circonscription de Gouin.