Le prince Charles sera au Canada cet été

Le prince Charles et sa femme, la duchesse Camilla Parker Bowles, visiteront le Canada cet été.

Ils feront une tournée du 29 juin au 1er juillet, qui les mènera en Ontario, au Nunavut et dans la région d’Ottawa.

«Nous sommes ravis de célébrer le cent cinquantenaire de notre nation avec eux et nous comptons sur les Canadiens pour leur faire découvrir ce que notre pays a de mieux à offrir», a mentionné David Johnston, gouverneur général du Canada, qui a annoncé cette visite mardi matin par communiqué.

C’est la 18e visite au pays pour le prince de Galles et la 4e pour la duchesse de Cornouailles. La dernière visite officielle du prince Charles et de Camilla au Canada avait eu lieu en mai 2014. Le couple avait alors été en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba.

Les détails de leurs itinéraires pour cet été seront dévoilés ultérieurement.