Les abords de l'UQAM seront revampés

Les commerçants de la rue Prince-Arthur seront les premiers à expérimenter les terrasses au centre de la rue, mais ils estiment qu’il faudra beaucoup plus pour revitaliser cette allée piétonne qui a besoin d’amour.

Les abords de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) au centre-ville seront revampés entre 2018 et 2020

La Ville de Montréal aménagera une série de places publiques entre les pavillons de l'UQAM. Un projet pour lequel elle investira 11 millions $.

Le secteur visé se situe entre le boulevard de Maisonneuve Est et le boulevard René-Lévesque Est, autour de la rue Saint-Denis, et près des pavillons Judith-Jasmin, Hubert-Aquin et la faculté de musique.

Les pourtours du clocher Saint-Jacques, le parvis de l'église Saint-Jacques, la place Pasteur ainsi que les abords de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes seront réaménagés en places publiques.

Cela consistera donc à aménager des parvis et des espaces de détentes décrits comme des «ilots de fraicheur au centre-ville», en plus de mettre en valeur les arbres existants.

«Notre rôle est de créer un milieu de vie, a affirmé mardi matin le maire de Montréal, Denis Coderre. Ça vient dans la foulée de la stratégie du centre-ville. On veut s'assurer de la densité, mais aussi créer un milieu de vie pour étudier et des endroits pour permettre les échanges.»

De son côté, le gouvernement du Québec investira 13,5 millions $ pour restaurer le clocher Saint-Jacques de l'UQAM, construit en 1960 et classé monument historique.

Investissements dans la recherche

Les gouvernements du Québec et du Canada ont également annoncé un investissement total de 10,47 millions $ pour permettre à l'UQAM de moderniser ses installations de recherche.

L'UQAM utilisera ces fonds pour créer un espace de recherche et de création ainsi qu'un lieu pour la recherche-création en arts visuels et médiatiques au pavillon Judith-Jasmin.

Une partie des fonds sera également consacrée à la rénovation et à l'aménagement d'un centre de consultation pour la recherche au pavillon Hubert-Aquin, ainsi qu'une mise à niveau d’infrastructures pour un centre de données.