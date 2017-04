Plus de 100 maisons inondées en Mauricie

Le rang du lac Saint-Pierre, à Louiseville, a des allures de rivières. François Lapierre vit à cet endroit depuis plus de 25 ans et il a l'habitude de voir sa maison inondée, mais cette année, il y goûte particulièrement. Il y a au moins deux pieds d'eau dans son sous-sol.

«On pensait s'en sauver cette année quand l'eau a baissé au début de la semaine passée, mais avec la pluie je pense qu'on va y goûter encore un peu», raconte-t-il.

Son voisin vit son premier printemps dans ce secteur.

«On vit ça bien. La maison est organisée en conséquence», affirme Lionel Rivest.

D'autres craignent que l'eau atteigne leurs roulottes situées à proximité.

Le niveau du fleuve est particulièrement haut cette semaine ce qui fait que la Sécurité civile a prévenu la ville de Trois-Rivières. On craint que le secteur de Pointe-du-Lac, qui est en bordure du lac Saint-Pierre, soit touché cette semaine.

«On est rendu à 3 mètres 14 c'est assez élevé», explique Sébastien Doire de la Sécurité civile.

En Mauricie entre 125 et 150 maisons sont touchées par les inondations. On surveille aussi les glissements de terrain. On en compte une trentaine en Mauricie.

Des résidences sont aussi touchées à Saint-Alexis-des-Monts et à Sainte-Ursule.